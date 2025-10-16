Splendida Cornice riparte su Rai 3 con Woody Allen e Gianni Morandi

Davidemaggio.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Geppi Cucciari è pronta a riaccendere il giovedì sera di Rai 3 con una nuova stagione di Splendida Cornice, il programma di Rai Cultura in onda in prima serata alle 21.20. Ogni settimana sono previste oltre due ore di intrattenimento culturale, evasione, divulgazione e satira, dove alto e basso, umorismo e conoscenza si uniscono per cercare di sorprendere e appassionare il pubblico a casa e in studio, che anche quest’anno sarà chiamato a intervenire e a porre curiosità sui temi del momento. La padrona di casa, anche in questa edizione, ospita artisti del mondo dell’arte, della cultura e dello spettacolo, insieme a volti meno noti, per racconti e conversazioni su tanti argomenti diversi, con l’obiettivo sempre chiaro di divertirsi e divertire. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

splendida cornice riparte su rai 3 con woody allen e gianni morandi

© Davidemaggio.it - Splendida Cornice riparte su Rai 3 con Woody Allen e Gianni Morandi

Altre letture consigliate

splendida cornice riparte raiGeppi Cucciari riapre “Splendida cornice” con Woody Allen e Gianni Morandi - 20 su Rai 3 Splendida cornice, il people comedy show condotto da Geppi Cucciari, pronta come sempre a coinvolgere presenti in studio e pubblico a casa con la sua verve ... Segnala iodonna.it

splendida cornice riparte rai"Splendida cornice" con Geppi Cucciari, da stasera in tv la nuova edizione: Woody Allen e gli altri ospiti - Torna Geppi Cucciari, e con lei uno dei programmi più originali del piccolo schermo, capace di mettere in campo risate, pensiero e leggerezza come pochi fanno attualmente in tv. Secondo today.it

splendida cornice riparte raiRai: su Rai3 Geppi Cucciari torna con Splendida Cornice - Geppi Cucciari, con il suo stile inimitabile, torna ad essere protagonista del palinsesto di Rai 3 con la nuova stagione di "Splendida Cornice". Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Splendida Cornice Riparte Rai