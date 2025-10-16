Splendida Cornice riparte su Rai 3 con Woody Allen e Gianni Morandi
Geppi Cucciari è pronta a riaccendere il giovedì sera di Rai 3 con una nuova stagione di Splendida Cornice, il programma di Rai Cultura in onda in prima serata alle 21.20. Ogni settimana sono previste oltre due ore di intrattenimento culturale, evasione, divulgazione e satira, dove alto e basso, umorismo e conoscenza si uniscono per cercare di sorprendere e appassionare il pubblico a casa e in studio, che anche quest’anno sarà chiamato a intervenire e a porre curiosità sui temi del momento. La padrona di casa, anche in questa edizione, ospita artisti del mondo dell’arte, della cultura e dello spettacolo, insieme a volti meno noti, per racconti e conversazioni su tanti argomenti diversi, con l’obiettivo sempre chiaro di divertirsi e divertire. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
