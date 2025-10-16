Splendida Cornice la sigla della nuova stagione

T orna da stasera 16 ottobre in prima serata su Rai 3 Splendida Cornice, il programma di Geppi Cucciari che anche in questa nuova stagione unisce con ironia, intelligenza e leggerezza, attualità, cultura e costume, offrendo al pubblico uno sguardo originale e imprevedibile sulla realtà contemporanea. Geppi Cucciari. guarda le foto Leggi anche › Geppi Cucciari è il tocco di classe della settimana Ad aprire la prima puntata c’è una nuova sigla di stagione che promette di conquistare il pubblico: sulle note rivisitate di Pedro di Raffaella Carrà, Geppi interpreta un divertente inno alla Rai di ieri e di oggi in un gioco di nostalgia e autoironia che racchiude lo spirito del programma. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - “Splendida Cornice”, la sigla della nuova stagione

