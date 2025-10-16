Splendida cornice Geppi Cucciari su Rai 3 | anticipazioni e ospiti 16 ottobre 2025

. Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 16 ottobre 2025. Anticipazioni e ospiti. Nella prima puntata, Woody Allen racconterà il suo nuovo romanzo “Che succede a Baum? “, mentre Carla Signoris, Brenda Lodigiani e Gianna Serra omaggeranno il talento comico e creativo di Stefano Benni. 🔗 Leggi su Tpi.it

