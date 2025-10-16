Splendida cornice Geppi Cucciari su Rai 3 | anticipazioni e ospiti 16 ottobre 2025

Tpi.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 16 ottobre 2025. Anticipazioni e ospiti. Nella prima puntata, Woody Allen racconterà il suo nuovo romanzo “Che succede a Baum? “, mentre Carla Signoris, Brenda Lodigiani e Gianna Serra omaggeranno il talento comico e creativo di Stefano Benni. 🔗 Leggi su Tpi.it

splendida cornice geppi cucciari su rai 3 anticipazioni e ospiti 16 ottobre 2025

© Tpi.it - Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 16 ottobre 2025

Altri contenuti sullo stesso argomento

splendida cornice geppi cucciariSplendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 16 ottobre 2025 - Splendida cornice, il programma di Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 16 ottobre 2025 ... Si legge su tpi.it

splendida cornice geppi cucciariSu Rai 3 Geppi Cucciari riapre la sua «Splendida Cornice». Woody Allen primo ospite di spicco - Geppi Cucciari è pronta a tornare sul piccolo schermo con la nuova stagione di «Splendida Cornice», in onda da giovedì 16 ottobre alle 21:20 su Rai 3. bluewin.ch scrive

splendida cornice geppi cucciariSplendida Cornice riparte su Rai 3 con Woody Allen e Gianni Morandi - Geppi Cucciari è pronta a riaccendere il giovedì sera di Rai 3 con una nuova stagione di Splendida Cornice, il programma di Rai Cultura in onda in prima serata alle 21. Segnala davidemaggio.it

Cerca Video su questo argomento: Splendida Cornice Geppi Cucciari