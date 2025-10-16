Splendida Cornice torna 16 ottobre stasera su Rai 3. Woody Allen, Gianni Morandi e tanti altri protagonisti tra musica, arte e ironia firmata Geppi Cucciari. Torna questa sera, giovedì 16 ottobre 2025, in prima serata su Rai 3, Splendida Cornice, il programma di Geppi Cucciari che unisce cultura, ironia e intrattenimento intelligente. Dopo il successo delle passate edizioni, la conduttrice sarda è pronta a illuminare ancora una volta il prime time con il suo stile inconfondibile, capace di mescolare leggerezza e riflessione in oltre due ore di spettacolo firmato Rai Cultura. In questo nuovo ciclo di puntate, Geppi Cucciari accoglierà sul palco ospiti d'eccezione provenienti dal mondo dell'arte, della cultura, dello spettacolo e della società civile, ma anche volti meno noti, portatori di storie sorprendenti . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Splendida Cornice di Geppi Cucciari da stasera su Rai 3: Woody Allen e gli altri ospiti