Splendida Cornice di Geppi Cucciari da stasera su Rai 3 | Woody Allen e gli altri ospiti
Splendida Cornice torna 16 ottobre stasera su Rai 3. Woody Allen, Gianni Morandi e tanti altri protagonisti tra musica, arte e ironia firmata Geppi Cucciari. Torna questa sera, giovedì 16 ottobre 2025, in prima serata su Rai 3, Splendida Cornice, il programma di Geppi Cucciari che unisce cultura, ironia e intrattenimento intelligente. Dopo il successo delle passate edizioni, la conduttrice sarda è pronta a illuminare ancora una volta il prime time con il suo stile inconfondibile, capace di mescolare leggerezza e riflessione in oltre due ore di spettacolo firmato Rai Cultura. In questo nuovo ciclo di puntate, Geppi Cucciari accoglierà sul palco ospiti d'eccezione provenienti dal mondo dell'arte, della cultura, dello spettacolo e della società civile, ma anche volti meno noti, portatori di storie sorprendenti . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Questa sera torna #SplendidaCornice: Geppi Cucciari faciliterà la vostra armonia familiare con Gianni Morandi, Woody Allen, Brenda Lodigiani, Renad Attallah, Paolo Fresu, Raphael Gualazzi, Camila Raznovich, Gianni Rivera, Gianna Serra, Silvia Ziche, Lau - facebook.com Vai su Facebook
Questa non è un'esercitazione. Ripeto: questa non è un'esercitazione. Apri tutte le porte! Giovedì 16 ottobre alle 21.20 su #Rai3 torna #SplendidaCornice. E sì, ci sarà anche lui. @GeppiC @morandi_g #GeppiCucciari #GianniMorandi - X Vai su X
Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 16 ottobre 2025 - Splendida cornice, il programma di Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 16 ottobre 2025 ... Secondo tpi.it
Geppi Cucciari riapre “Splendida cornice” con Woody Allen e Gianni Morandi - 20 su Rai 3 Splendida cornice, il people comedy show condotto da Geppi Cucciari, pronta come sempre a coinvolgere presenti in studio e pubblico a casa con la sua verve ... Da iodonna.it
Splendida Cornice di Geppi Cucciari da stasera su Rai 3: Woody Allen e gli altri ospiti - Woody Allen, Gianni Morandi e tanti altri protagonisti tra musica, arte e ironia firmata Geppi Cucciari. Secondo movieplayer.it