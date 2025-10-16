Si è conclusa l’operazione " Mare e laghi sicuri 2025 ", nell’ambito del circondario marittimo di Porto Garibaldi, che comprende Comacchio e Goro, svolta mediante l’impiego di uomini e mezzi del comando della Capitaneria di Porto, dell’Ufficio Locale Marittimo di Porto Garibaldi e di Goro. Un periodo compreso fra metà giugno e fine settembre nel quale si sviluppa la maggior parte delle attività ludico-ricreative e commerciali, assicurando la presenza giornaliera di almeno un mezzo nautico dalle 8 alle 20 e prevedendo uscite diversificate, in modo particolare nelle fasce orarie di maggior presenza di bagnanti e di diportisti, allo scopo di garantire la sicurezza della balneazione e della navigazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spiaggia abusiva, stabilimento sanzionato