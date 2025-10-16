Spende soldi falsi alla sagra della castagna in Irpinia | in tasca aveva 650 euro contraffatti
Un uomo di 41 anni del Napoletano è stato denunciato dai carabinieri poiché trovato in possesso di banconote false alla Sagra della Castagna di Cassano Irpino, nella provincia di Avellino. 🔗 Leggi su Fanpage.it
