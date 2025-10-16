Spedizione punitiva a Montesarchio | nuovi accertamenti sui telefoni dei giovani arrestati

Tempo di lettura: 3 minuti Novità importanti sul duplice fronte sanitario e giudiziario nella vicenda della violenta aggressione avvenuta nella notte tra il 4 e il 5 ottobre davanti alla discoteca Xué di Montesarchio. Gaetano Cusano, il 17enne di Tocco Caudio rimasto gravemente ferito durante la spedizione punitiva, non è più in coma farmacologico e respira con l’aiuto di un macchinario. Le sue condizioni restano gravi ma stabili, e dal reparto di Rianimazione dell’ospedale San Pio di Benevento emergono segnali di cauto ottimismo sul suo stato di salute. Sul piano investigativo, oggi presso la Procura di Benevento è previsto il conferimento dell’incarico peritale per l’analisi dei dispositivi elettronici e dei telefoni cellulari sequestrati agli indagati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

