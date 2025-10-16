Spazio prevenire le collisioni in orbita grazie all’autopilota intelligente

Ildenaro.it | 16 ott 2025

Sviluppare un ‘ autopilota spaziale’ intelligente  per  facilitare la manutenzione dei satelliti in orbita  prevenendo collisioni e interferenze: è l’obiettivo del  progetto Asimov  (Autonomous System for In-orbit Mapping and Observation of non-cooperative Vehicles), finanziato dall’ Agenzia spaziale italiana e coordinato da Aiko,  scaleup torinese che sviluppa software avanzati basati su intelligenza artificiale e automazione per applicazioni spaziali, in collaborazione con  Politecnico di Milano, Technical University of Munich, T4i e Tiny Bull Studio.  Il problema del sovraffollamento dell’orbita terrestre sta diventando ogni giorno più impellente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

