Spari da un' auto sull' Aurelia | paura a Porta a Mare

Pisatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre spari sono risuonati alle prime ore della mattina di mercoledì 15 ottobre, presumibilmente tra le 3 e le 5. Sono stati due uomini, che avevano parcheggiato la loro auto nei pressi del Bar Livorno lungo l'Aurelia per fare colazione, a segnalare l'episodio al 112. Secondo quanto raccontato, da. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

