Spalletti venne alla Roma per farmi smettere Calcio a Balotelli? Arrogante e presuntuoso volevo mandarlo in curva | parla Totti

“Secondo me Spalletti venne a Roma per farmi smettere”. Francesco Totti senza filtri. L’ex capitano giallorosso si è raccontato a Fenomeni, nuovo format streaming di PrimeVideo, condotto da Luca Toni. Sarà che tra amici si è subito sentito a proprio agio, ma Totti – ospite della prima puntata – ha fatto alcune rivelazioni su diversi episodi chiave della sua carriera: dall’addio al calcio e il tanto discusso rapporto con Spalletti fino allo sputo a Poulsen e il calcio a Balotelli in un Roma-Inter. Episodi – gli ultimi citati – che hanno macchiato in parte la carriera del capitano giallorosso. “Qualcuno potrà battere i miei record con la Roma, ma quelli in campo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Spalletti venne alla Roma per farmi smettere. Calcio a Balotelli? Arrogante e presuntuoso, volevo mandarlo in curva”: parla Totti

News recenti che potrebbero piacerti

#Totti senza filtri: "#Spalletti venne a #Roma per farmi smettere, ho pianto per tre settimane". Poi parla dello sputo a #Poulsen e del calcio a #Balotelli - X Vai su X

FANGO SUL TRIONFO Spalletti: «Sono andato via da Napoli solo per De Laurentiis». Io dico invece che Lucianone è arrivato a Napoli grazie a De Laurentiis, e nonostante tutto, dovrebbe almeno essere grato al presidente che lo riportò su una panchina, e un - facebook.com Vai su Facebook

Totti senza filtri: "Spalletti venne a Roma per farmi smettere, ho pianto per tre settimane". Poi parla dello spunto a Poulsen e del calcio a Balotelli - L'ex capitano giallorosso, intervistato da Toni: "A Roma ci sono nato e qui morirò. Da corrieredellosport.it

Totti attacca Spalletti: "Per me arrivò alla Roma solo per farmi ritirare" - Nella lunga intervista rilasciata sul canale YouTube di PrimeVideoSportIT, l'ex capitano della Roma Francesco Totti è tornato a parlare della sua ultima stagione da calciatore e del ... Scrive lalaziosiamonoi.it

Totti: "Addio? Forse mi ha deluso di più la società che Spalletti. Lo Scudetto? Un gradino sopra al Mondiale" - La leggenda giallorossa: "Dopo le emozioni di quel giorno all’Olimpico ho capito che non ci sarebbe potuto essere un altro addio al calcio. Scrive ilromanista.eu