Spaccio negli istituti dal Viminale 30mila euro a Latina per il progetto Scuole sicure

Sono destinati a Latina oltre 30mila euro dal Ministero dell’interno nell’ambito del progettoScuole Sicure” per contrastare lo spaccio di droga negli istituti. Un’operazione che prevede la distribuzione di un milione e 500mila euro a beneficio di 50 comuni sopra i 15mila abitanti, tra cui. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

