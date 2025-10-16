Spaccio negli istituti dal Viminale 30mila euro a Latina per il progetto Scuole sicure
Sono destinati a Latina oltre 30mila euro dal Ministero dell’interno nell’ambito del progetto “Scuole Sicure” per contrastare lo spaccio di droga negli istituti. Un’operazione che prevede la distribuzione di un milione e 500mila euro a beneficio di 50 comuni sopra i 15mila abitanti, tra cui. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
