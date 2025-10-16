Spaccio e risse quotidiane | estendere la zona rossa al quartiere Oltretorrente

“La situazione nel quartiere Oltretorrente è ormai degenerata - sottolinea il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Giuseppe Tramuta. ”I cittadini sono esasperati di vivere nella paura e nell'insicurezza a causa della presenza di stranieri che si comportano in modo incivile, tra spaccio e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

