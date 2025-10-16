Soumahoro il diritto di restare dietrofront sui migranti

"Mezzo milione di giovani italiani hanno lasciato il Paese dal 2011 ad oggi. Non per avventura, ma per necessità. Cercavano quello che l’Italia non poteva offrire: futuro, dignità, prospettive. Lo stesso accade in Africa ogni giorno. Le stesse ragioni, la stessa disperazione, la stessa scelta impossibile": Aboubakar Soumahoro, ex sindacalista e deputato eletto con Avs oggi al gruppo Misto, lo ha scritto in un post su Instagram facendo così un clamoroso dietrofront sulle politiche dell'immigrazione.  "Il diritto di restare non è uno slogan - ha proseguito Soumahoro -. È una soluzione economica concreta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

