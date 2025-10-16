Soulé svela l’aneddoto su Allegri | Tra i migliori allenatori Quella volta mi disse che se non mi fossi tagliato i capelli… Poi parla dell’interesse dell’Italia
Soulé si racconta a Il Messaggero: dalla scelta per l’Argentina agli aneddoti con Max, fino alla rinascita con Ranieri e Gasperini. Un talento che sta finalmente sbocciando, un futuro a tinte albicelesti e un passato alla Juventus ricco di aneddoti e lezioni importanti. Matías Soulé, oggi protagonista con la maglia della Roma, si è raccontato in una lunga e interessante intervista a Il Messaggero, in cui ha parlato del suo ottimo momento, ha chiuso definitivamente le porte alla Nazionale italiana e ha svelato alcuni retroscena del suo rapporto con Massimiliano Allegri. Soulé: la scelta per l’Argentina e i ricordi bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
