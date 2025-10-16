Soulé svela l’aneddoto su Allegri | Tra i migliori allenatori Quella volta mi disse che se non mi fossi tagliato i capelli… Poi parla dell’interesse dell’Italia

Juventusnews24.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Soulé si racconta a Il Messaggero: dalla scelta per l’Argentina agli aneddoti con Max, fino alla rinascita con Ranieri e Gasperini. Un talento che sta finalmente sbocciando, un futuro a tinte albicelesti e un passato alla  Juventus  ricco di aneddoti e lezioni importanti.  Matías Soulé, oggi protagonista con la maglia della  Roma, si è raccontato in una lunga e interessante intervista a  Il Messaggero, in cui ha parlato del suo ottimo momento, ha chiuso definitivamente le porte alla Nazionale italiana e ha svelato alcuni retroscena del suo rapporto con  Massimiliano Allegri. Soulé: la scelta per l’Argentina e i ricordi bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

soul233 svela l8217aneddoto su allegri tra i migliori allenatori quella volta mi disse che se non mi fossi tagliato i capelli8230 poi parla dell8217interesse dell8217italia

© Juventusnews24.com - Soulé svela l’aneddoto su Allegri: «Tra i migliori allenatori. Quella volta mi disse che se non mi fossi tagliato i capelli…». Poi parla dell’interesse dell’Italia

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Soul233 Svela L8217aneddoto Allegri