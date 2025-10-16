Soulé e Dybala | il tango argentino di difficile assortimento
La coppia tutta argentina Soulé-Dybala formata lo scorso anno con l’acquisto del giovane esterno ex Juventus e Frosinone aveva fatto sognare migliaia di tifosi romanisti. Purtroppo, però, infortuni, cambi di allenatore e di sistemi di gioco non hanno permesso di appurare a pieno l’ intesa tra i due. Con il ritorno in prima squadra della Joya, ci si interroga, dunque, su come Gasperini potrà gestire questo affascinante quanto pericoloso dualismo. Melius abundare?. Il tecnico di Grugliasco, di ritorno dalla sosta per le nazionali, si ritroverà di fronte a un crocevia molto importante, non solo per il big match che attende i giallorossi contro la nuova Inter di Chivu, ma anche perché, per la prima volta, dovrebbe avere il reparto offensivo al completo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
