Sostenibilità | Urso Cambiare regole europee per restituire competitività alle imprese

Ildifforme.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La transizione energetica rappresenta una delle sfide più rilevanti per il nostro Paese e per l'Europa. Una sfida difficile anche perché ingabbiata dalla logica ideologica del Green Deal che ha tarpato le ali alle imprese europee. È necessario assolutamente cambiare le regole comunitarie, come finalmente anche la Germania vuole fare con noi, per restituire competitività .

