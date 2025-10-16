Sostenibilità | Urso Cambiare regole europee per restituire competitività alle imprese

"La transizione energetica rappresenta una delle sfide più rilevanti per il nostro Paese e per l'Europa. Una sfida difficile anche perché ingabbiata dalla logica ideologica del Green Deal che ha tarpato le ali alle imprese europee. È necessario assolutamente cambiare le regole comunitarie, come finalmente anche la Germania vuole fare con noi, per restituire competitività .

