Sostenibilità sociale e ambientale | altro prestigioso riconoscimento per Formula Servizi

Formula Servizi, la cooperativa forlivese che proprio quest'anno festeggia i suoi 50 anni di attività, dopo il prestigioso riconoscimento dell'Italy’s Best Employers conseguito la scorsa settimana, ha ottenuto un Esg Score che la posiziona ai primissimi posti tra le società multiservizi italiane. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

