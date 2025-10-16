Sostenibilità | Pichetto Fratin I biocarburanti sono la via per la crescita dell’Italia

Ildifforme.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I biocarburanti sono un percorso per abbattere notevolmente le emissioni, per la crescita del Paese e per la trasformazione delle raffinerie: vuol dire occupazione, lavoro e stare in testa nella transizione. Il Green Deal definito dalla normativa di cinque anni fa, non prevede questo percorso”. Sono le parole del Ministro all’Ambiente e alla Sicurezza energetica . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

