I biocarburanti sono un percorso per abbattere notevolmente le emissioni, per la crescita del Paese e per la trasformazione delle raffinerie: vuol dire occupazione, lavoro e stare in testa nella transizione. Il Green Deal definito dalla normativa di cinque anni fa, non prevede questo percorso”. Sono le parole del Ministro all’Ambiente e alla Sicurezza energetica . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sostenibilità: Pichetto Fratin “I biocarburanti sono la via per la crescita dell’Italia”

