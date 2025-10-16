Sostenibilità | Odella Bonduelle ‘La abbracciamo a 360 gradi

“Siamo una B-corp e ci impegniamo continuamente per un approccio alla sostenibilità a 360 gradi. La nostra strategia si fonda su tre pilastri: pianeta, cibo e persone”. Sono le parole di Federico Odella, CEO Bonduelle Italia, al nuovo appuntamento di Adnkronos QeA, intitolato ‘Sostenibilità al bivio. Green deal sotto attacco e strategie da ripensare’, organizzato . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sostenibilità: Odella (Bonduelle), ‘La abbracciamo a 360 gradi”

