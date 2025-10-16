Sostenibilità | Marchini Sanpellegrino ‘Impegnati nella tutela della risorsa idrica’

“Gli archi progettuali devono essere ampi e noi ci stiamo impegnando in maniera costante e coraggiosa nella tutela della risorsa idrica. Stiamo lavorando a diversi progetti importanti a beneficio della collettività e del pianeta”. A dirlo Fabiana Marchini – Head Of Sustainability and Corporate Affairs Gruppo Sanpellegrino, partecipando al nuovo appuntamento di Adnkronos QeA, intitolato . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

