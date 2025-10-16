Sostenibilità | Marchini Sanpellegrino ‘Impegnati nella tutela della risorsa idrica’
“Gli archi progettuali devono essere ampi e noi ci stiamo impegnando in maniera costante e coraggiosa nella tutela della risorsa idrica. Stiamo lavorando a diversi progetti importanti a beneficio della collettività e del pianeta”. A dirlo Fabiana Marchini – Head Of Sustainability and Corporate Affairs Gruppo Sanpellegrino, partecipando al nuovo appuntamento di Adnkronos QeA, intitolato . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Altre letture consigliate
Sanpellegrino, Fabiana Marchini nominata Head of sustainability - Fabiana Marchini, cremonese, classe ‘74, è stata nominata Head of Sustainability di Sanpellegrino, azienda di riferimento nel settore delle acque minerali e delle ... Riporta notizie.tiscali.it
Fabiana Marchini, head of sustainability di Sanpellegrino - Fabiana Marchini, cremonese, classe ‘74, è stata nominata Head of Sustainability di Sanpellegrino, azienda di riferimento nel settore delle acque minerali e delle bibite non alcoliche, parte del ... Secondo primaonline.it
Sanpellegrino sempre più green: Fabiana Marchini alla sostenibilità - Fabiana Marchini, cremonese, classe ‘74, è stata nominata Head of Sustainability di Sanpellegrino, azienda di riferimento nel settore delle acque minerali e delle bibite non alcoliche, parte del ... Lo riporta bergamonews.it