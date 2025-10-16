Sostenibilità gli utenti in rete bocciano il green deal e chiedono soluzioni concrete

Scetticismo verso le strategie UE in materia di ambiente, preoccupazione per le conseguenze sull'economia della transizione green e un messaggio rivolto a istituzioni e imprese: la sostenibilità non può limitarsi a essere dichiarata o raccontata, deve essere dimostrata concretamente e integrabile nelle pratiche quotidiane. È quanto emerge dalla rilevazione condotta tra gli utenti delle piattaforme digital dell'agenzia di stampa Adnkronos tra il 18 agosto e il 29 settembre 2025 e presentata questa mattina al Palazzo dell'Informazione nel corso dell'evento Sostenibilità al Bivio promosso da Adnkronos Q&A. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sostenibilità, gli utenti in rete bocciano il green deal e chiedono soluzioni concrete

