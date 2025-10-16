Sostenibilità | Giunta Fs Energy ‘garantiremo approvvigionamento più economico sicuro e green’

“Fs Energy si occuperà di accentrare tutte le attività energetiche del gruppo per garantire un approvvigionamento più economico, sicuro e green”. Sono le dichiarazioni di Antonello Giunta, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fs Energy, a valle del panel ‘Le imprese, la sostenibilità nel core business’, nell’ambito del nuovo appuntamento di Adnkronos QeA ‘Sostenibilità al . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

