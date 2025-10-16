Sostenibilità | Giovannini ASviS ‘Il Green deal non è strategia ambientalista’
“Il Green deal non è una strategia ambientalista, nasce come strategia economica che pone l’Europa nella posizione di proporre ai mercati internazionali prodotti e servizi all’avanguardia nella sostenibilità. Una strategia, che di conseguenza, prevede anche effetti positivi sull’ambiente”. Sono le dichiarazioni di Enrico Giovannini, Direttore scientifico ASviS-Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, al nuovo appuntamento . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Contenuti che potrebbero interessarti
È partita “Il punto di Giovannini”: la nuova rubrica settimanale per capire cosa sta (davvero) accadendo in Europa sul fronte della sostenibilità. In un momento in cui la transizione ecologica sembra rallentare, Enrico Giovannini analizza ogni settimana i fatti, le - facebook.com Vai su Facebook
Il primo Consiglio Nazionale della Rete dei #comunisostenibili. Giovannini @ASviSItalia: “I dieci anni di Agenda 2030 un passaggio cruciale per lo sviluppo sostenibile. Il monitoraggio delle politiche locali è fondamentale” Leggi la news https://comunisos - X Vai su X
ASviS, il costo dell’inazione: Pil in picchiata del 23,8% senza la transizione energetica - ROMA – È dedicato al “falso dilemma tra competitività e sostenibilità” il Rapporto di primavera dell’ASviS, che viene presentato oggi a Milano, in apertura del Festival dello Sviluppo sostenibile. Si legge su repubblica.it
Giovannini (Asvis): “Autonomia e nucleare, sul clima governo bloccato” - ROMA – L’autonomia differenziata e le sue conseguenze sulle politiche climatiche ed energetiche. Secondo repubblica.it
Enrico Giovannini - ASviS - Alla vigilia della terza edizione del Global Summit sulla Sostenibilità, abbiamo intervistato Enrico Giovannini, direttore scientifico e fondatore di Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ... Si legge su gamberorosso.it