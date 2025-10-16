“Il Green deal non è una strategia ambientalista, nasce come strategia economica che pone l’Europa nella posizione di proporre ai mercati internazionali prodotti e servizi all’avanguardia nella sostenibilità. Una strategia, che di conseguenza, prevede anche effetti positivi sull’ambiente”. Sono le dichiarazioni di Enrico Giovannini, Direttore scientifico ASviS-Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, al nuovo appuntamento . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sostenibilità: Giovannini (ASviS), ‘Il Green deal non è strategia ambientalista’