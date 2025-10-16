Sostenibilità | Giovannini ASviS ‘Il Green deal non è strategia ambientalista’ 

“Il Green deal non è una strategia ambientalista, nasce come strategia economica che pone l’Europa nella posizione di proporre ai mercati internazionali prodotti e servizi all’avanguardia nella sostenibilità. Una strategia, che di conseguenza, prevede anche effetti positivi sull’ambiente”. Sono le dichiarazioni di Enrico Giovannini, Direttore scientifico  ASviS-Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, al nuovo appuntamento . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

