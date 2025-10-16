Sostenibilità | Galletti Novo Nordisk Italia ‘incide sulla salute delle persone’

"La sostenibilità ambientale ha un grosso ruolo nella salute delle persone. L'Oms ci ricorda che quasi metà delle morti per malattie croniche non trasmissibili sono causate o correlate all'impatto ambientale. Dobbiamo, con tutti gli attori del benessere dell'individuo, continuare a proteggere l'ambiente". Con queste dichiarazioni, Alfredo Galletti, Corporate vice president e General manager Novo Nordisk.

