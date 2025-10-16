“Osserviamo che le aziende continuano ad investire in sostenibilità per creare modelli di business difendibili nel lungo termine e che proteggano aziende e contesto in cui operano dai rischi legati al cambiamento climatico”. Lo ha detto Andrea Diamanti – Head Of Wholesale Banking Ing Italia, all’incontro ‘Sostenibilità al bivio. Green deal sotto attacco e strategie . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sostenibilità: Diamanti (Ing Italia), ‘Aziende continuano a investire in sostenibilità’