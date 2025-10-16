Sostenibilità | Diamanti Ing Italia ‘Aziende continuano a investire in sostenibilità’
“Osserviamo che le aziende continuano ad investire in sostenibilità per creare modelli di business difendibili nel lungo termine e che proteggano aziende e contesto in cui operano dai rischi legati al cambiamento climatico”. Lo ha detto Andrea Diamanti – Head Of Wholesale Banking Ing Italia, all’incontro ‘Sostenibilità al bivio. Green deal sotto attacco e strategie . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Argomenti simili trattati di recente
"Una necessità per le aziende ma anche una grande opportunità" Perché la sostenibilità è ancora necessaria, spiegato in 30 secondi da Andrea Diamanti, Head of Wholesale Banking @INGItalia, all'evento Adnkronos "Sostenibilità al bivio: Green deal sotto at - X Vai su X
SCOPRI LA NUOVA FRONTIERA DELLA SOSTENIBILITÀ Stroili ha creato DiaMade, la collezione che unisce bellezza, innovazione e rispetto per il pianeta. Gioielli unici, realizzati con diamanti creati in laboratorio certificati IGI: brillano come quelli natural - facebook.com Vai su Facebook
Diamanti (Ing Italia): "Nel 1° semestre 2025 +95% dei nostri strumenti finanza" - Così lo head of wholesale banking Ing Italia, intervenuto all'evento Adnkronos Q&A ‘Sostenibilità al bivio’ in corso oggi al Palazzo dell’Informazione a Roma ... Come scrive msn.com
Sostenibilità: Diamanti (Ing Italia), ‘Aziende continuano a investire in sostenibilità’ - “Osserviamo che le aziende continuano ad investire in sostenibilità per creare modelli di business difendibili nel lungo termine e che proteggano aziende e contesto in cui operano dai rischi legati al ... Segnala pianetagenoa1893.net
Finanza sostenibile e nuovi affari, la strategia di Ing per l’Italia - Secondo i dati di Ing, a oggi le banche di tutto il mondo hanno emesso 70 miliardi di euro di obbligazioni Esg denominate in euro, in leggera flessione ... Da milanofinanza.it