Sostenibilità | Corazza Parlamento europeo ‘Autonomia strategica al centro del Green Deal’

Ildifforme.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il Green Deal senza una base industriale forte non si attua. Occorrono investimenti e serve mettere al centro l’autonomia strategica. Senza di essa dipenderebbe sempre più da delle autocrazie pericolose”. Così,Carlo Corazza, Direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, intervenendo al panel ‘Le scelte della politica economica’, nell’ambito dell’incontro Adnkronos QeA ‘Sostenibilità al bivio. Green . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

