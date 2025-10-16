Sostenibilità | Chabrol Snfc Voyages Italia ‘-37% dei consumi di energia con nuovi treni

“Puntiamo a diventare il primo fornitore di trasporto domestico in Italia con nuovi treni che consentiranno di risparmiare il 37% di energia”. Così, Caroline Chabrol – Direttrice Generale Snfc Voyages Italia, all’evento ‘Sostenibilità al bivio. Green deal sotto attacco e strategie da ripensare’, il nuovo appuntamento di Adnkronos QeA, organizzato a Palazzo dell’Informazione a Roma. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

