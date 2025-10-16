Sostenibilità | Cattoni Autostrade Brennero ‘Green corridor l’autostrada a emissioni zero e

Ildifforme.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Abbiamo indicato, per il nostro percorso futuro, ‘Green corridor’, il un progetto messo in gara europea, che prevede un’autostrada a emissioni zero e incidenti zero. Le emissioni zero avvengono tramite la ferrovia, attraverso lo stimolo di mobilità a emissioni zero, le colonnine elettriche, la mobilità elettrica con l’idrogeno verde”. E’ quanto affermato da Diego Cattoni, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

sostenibilit224 cattoni autostrade brennero 8216green corridor l8217autostrada a emissioni zero e

© Ildifforme.it - Sostenibilità: Cattoni (Autostrade Brennero), ‘Green corridor, l’autostrada a emissioni zero e

Scopri altri approfondimenti

sostenibilit224 cattoni autostrade brenneroTrasporto merci, Cattoni (Autostrade Brennero): “Importanti investimenti su intermodalità” - Lo dichiara Diego Cattoni, amministratore delegato Autostrade del Brennero, in occasione dell’evento Adnkronos Q&A ‘ ... Secondo msn.com

Sostenibilità: Cattoni (Autostrade Brennero), ‘Green corridor, l’autostrada a emissioni zero e - “Abbiamo indicato, per il nostro percorso futuro, ‘Green corridor’, il un progetto messo in gara europea, che prevede un’autostrada a emissioni zero e incidenti zero. Si legge su sassarinotizie.com

sostenibilit224 cattoni autostrade brenneroAutobrennero, Cattoni: “Pedaggi meno cari di notte per utilizzare al meglio le autostrade” - Un sistema tariffario per l’accesso in autostrada che sostenga l’uso dell’infrastruttura durante l’intero arco delle 24 ore, limitando l’affollamento nelle ... Si legge su uominietrasporti.it

Cerca Video su questo argomento: Sostenibilit224 Cattoni Autostrade Brennero