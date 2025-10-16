Sostenibilità | Calcara Hyundai Italia ‘Approccio sostenibile è multicanale’

Ildifforme.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Dai trasporti alla robotica, dalle app all’idrogeno, in Hunday l’approccio alla sostenibilità è multicanale e crea un ecosistema”. Sono le parole di Francesco Calcara – President and Ceo Hyundai Italia, al nuovo appuntamento di Adnkronos QeA, ‘Sostenibilità al bivio. Green deal sotto attacco e strategie da ripensare’, organizzato a Palazzo dell’Informazione a Roma. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

