Sostenibilità | Calcara Hyundai Italia ‘Approccio sostenibile è multicanale’

“Dai trasporti alla robotica, dalle app all’idrogeno, in Hunday l’approccio alla sostenibilità è multicanale e crea un ecosistema”. Sono le parole di Francesco Calcara – President and Ceo Hyundai Italia, al nuovo appuntamento di Adnkronos QeA, ‘Sostenibilità al bivio. Green deal sotto attacco e strategie da ripensare’, organizzato a Palazzo dell’Informazione a Roma. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sostenibilità: Calcara (Hyundai Italia), ‘Approccio sostenibile è multicanale’

