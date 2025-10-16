Sostenibilità | Biscarini Ewiva ‘La mobilità cambia se non acceleriamo restiamo indietro’
“La trasformazione nel campo della mobilità sta avvenendo velocemente. Serve una regia unica che metta al tavolo settore pubblico, privato e cittadini per sostenere questo cambiamento e fare informazione sulla mobilità elettrica. Se non acceleriamo restiamo indietro rispetto ad altri Paesi”. Lo ha detto Daniela Biscarini, Ceo di Ewiva, intervenendo al panel Mobilità, un approccio . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
