Sostenibilità | Aragno Eikon Sc ‘Per il 92% delle persone salute e ambiente sono collegate’

“Da un’indagine che presenteremo prossimamente, emerge che per il 92% degli intervistati salute e ambiente sono collegate. Le persone vogliono che la sostenibilità migliori la loro vita”. Sono le parole di Paola Aragno, Vicepresidente di Eikon Sc, a margine del panel ‘Economia circolare, la sostenibilità che fa crescere’, parte del programma del nuovo appuntamento di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sostenibilità: Aragno (Eikon Sc), ‘Per il 92% delle persone salute e ambiente sono collegate’

L’Aquila, è la prima città in Abruzzo a ricevere la Bandiera Verde nel 2025. FERFA ha riconosciuto il nostro impegno nella tutela e valorizzazione del patrimonio naturale. Il premio valorizza la promozione della sostenibilità e le buone pratiche ambientali me - facebook.com Vai su Facebook

Sostenibilità, Aragno (Eikon): "Per l'85% dei giovani è fondamentale il work life balance" - Giovani e sostenibilità sociale, cosa pensano e come si comportano a casa e sul posto di lavoro? Come scrive msn.com