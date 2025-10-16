Sostenibilità | Aragno Eikon Sc ‘Per il 92% delle persone salute e ambiente sono collegate’

Ildifforme.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Da un’indagine che presenteremo prossimamente, emerge che per il 92% degli intervistati salute e ambiente sono collegate. Le persone vogliono che la sostenibilità migliori la loro vita”. Sono le parole di Paola Aragno, Vicepresidente di Eikon Sc, a margine del panel ‘Economia circolare, la sostenibilità che fa crescere’, parte del programma del nuovo appuntamento di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

