Sostegno i docenti precari continuano ad aumentare +18mila e la continuità didattica resta un miraggio per molti ragazzi disabili Ecco i numeri ufficiali

Nemmeno il Governo Meloni ce l’ha fatta: i docenti precari sul sostegno continuano ad aumentare. La linea del grafico sui supplenti individuati per i ragazzi disabili di ogni ordine e grado è sempre più in salita: quest’anno – secondo i dati forniti negli ultimi giorni dal ministero dell’Istruzione e del Merito – sono 121.026. Circa 18mila in più rispetto allo scorso anno. Una vera e propria emorragia che deve fare i conti con il fatto che i posti di sostegno (in generale, stabili e “in deroga” ovvero precari) in vent’anni sono aumentati a dismisura: da 94.430 nel 201112 a 234.460 nel 202324. Le regioni con più insegnanti precari sono la Lombardia (14. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

