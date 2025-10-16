Sosta dolce per la Roma | sorrisi dalle nazionali tra gol e conferme

La pausa per le nazionali ha portato sorrisi in casa Roma. Nessuno degli undici giallorossi convocati è tornato a Trigoria con problemi fisici, ma anzi, molti di loro rientrano forti di prestazioni positive, gol e minuti importanti accumulati con le rispettive nazionali. Dalla prima gioia in azzurro di Mancini al momento positivo di Celik, passando per il talento emergente di Pisilli, la Roma può ripartire con fiducia verso il big match di sabato sera contro l’Inter, in un Olimpico che si preannuncia tutto esaurito. Dalla gioia di Mancini al momento d’oro di Celik: la difesa sorride. Tra le notizie più liete c’è sicuramente la prima rete in carriera con la maglia della Nazionale maggiore per Gianluca Mancini, autore di uno dei tre gol dell’Italia nel successo per 3-0 contro Israele. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Sosta dolce per la Roma: sorrisi dalle nazionali, tra gol e conferme

Approfondisci con queste news

Prima del treno, c’è chi passa da noi. Una sosta dolce e via. Milano e i suoi riti. #MilanoCentrale #RitualiDAutunno - facebook.com Vai su Facebook

GALLERY - Tempo di sosta, Roma al lavoro: sorrisi e intensità verso l'Inter - La squadra continua ad allenarsi a Trigoria in attesa di riabbracciare i calciatori partiti con le nazionali. Da ilromanista.eu

Celik, Pisilli e Ziolkowski quando la sosta regala sorrisi - Vincere aiuta a vincere e il momento d’oro dei giallorossi ha ripercussioni positive su buona parte del gruppo, anche sui giocatori che in questi giorni si trovano lontani da Trigoria. Secondo ilmessaggero.it