Sos da Vissano e Luschiato | Troppi sbalzi di tensione Puntuali solo le bollette

Arcola, 16 ottobre 2025 – Vissano e Luschiato con sbalzi di tensione, ma le bollette arrivano senza sconti. I residenti delle due zone arcolane protestano, una cinquantina di persone, per un totale di quindici famiglie che combattono da almeno tre anni per superare una situazione che li fa sentire di serie B, oltre a mettere a rischio le loro abitazioni. Il contrasto è con Enel Distribuzione a causa di continui sbalzi di tensione della fornitura elettrica che rendono la loro vita molto difficile per non parlare della paura sugli impianti e sugli elettrodomestici. “Sappiamo bene che la problematica non riguarda solo noi ma molte altre zone rurali della provincia dove gli impianti sono rimasti dimensionati a 50 anni fa con cabine di trasformazione vecchissime e tecnicamente obsolete”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

