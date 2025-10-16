Sos case popolari
"Un grande patrimonio immobiliare per gran parte ormai datato e che necessita di manutenzioni. Nell’incontro che avrò con la giunta regionale e il presidente Acquaroli proporrò un grande patto per l’edilizia residenziale pubblica che migliori la vita delle fasce più fragili e degli anziani assegnatari di alloggi spesso non più funzionali alle proprie esigenze di vita e che abbatta, laddove possibile, le barriere architettoniche un ostacolo a una vita dignitosa". Dopo Confindustria, sul tavolo del governatore bis arriva anche il dossier Erap per voce del presidente Sergio Cinelli, che ha fatto una ricognizione in molti Comuni a due mesi dalla nomina al posto del dimissionario Saturnino Di Ruscio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
