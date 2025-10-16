Sos alluvioni e allagamenti Interventi urgenti alla chiusa sull’Arno per salvare la piana

Un intervento ’semplice’ per un grande risultato atteso: maggiore sicurezza idraulica del Valdarno Inferiore, la piana empolese e anche pisana, in tempi recenti segnate dalle alluvioni. I lavori, imminenti, sono stati programmati dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, presieduto da Paolo Masetti, alla ‘chiusa’ sull’Arno a Brucianesi, nella gola della Golfolina tra Lastra a Signa e Montelupo. Si tratta della posa in opera di un nuovo argano per il sostegno del gruppo sollevamento della paratoia di Brucianesi. "C’è la necessità – si spiega nella nota tecnica – di creare un contrasto alla spinta in apertura fornita dal motore elettrico che consente la movimentazione della paratoia anche da remoto, perché allo stato attuale tale contrasto non c’è, con il rischio di danneggiare il manufatto civile". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sos alluvioni e allagamenti. Interventi urgenti alla chiusa sull’Arno per salvare la piana

