Sorrento sabato la cerimonia del Premio Internazionale Vincenzo Ferraro dedicato alla scienza e alla cultura umanistica

SORRENTO (NAPOLI), 16 ottobre 2025 – Si terrà sabato 18 ottobre alle ore 10.00, nel suggestivo Chiostro di San Francesco di Sorrento, la cerimonia di premiazione della XVIII edizione del Premio Internazionale “Vincenzo Ferraro”, promosso e ideato da Maddalena Ferraro, presidente dell’Associazione Internazionale Vincenzo Ferraro. L’evento, patrocinato dal Comune di Pomigliano d’Arco, insieme ai Comuni di Sorrento, Piano di Sorrento e Sant’Agnello, celebra la continuità della missione scientifica e umanistica del prof. Vincenzo Ferraro, figura di spicco della scienza internazionale, la cui eredità è oggi portata avanti dalla nipote Maddalena Ferraro. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Sorrento, sabato la cerimonia del Premio Internazionale “Vincenzo Ferraro” dedicato alla scienza e alla cultura umanistica

