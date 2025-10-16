Sorpreso mentre cerca di rubare una bici 39enne doveva già scontare una condanna per rapina

Riminitoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri di Rimini hanno deferito in stato di libertà per le ipotesi di tentato furto e ricettazione, un 39enne di nazionalità marocchica, disoccupato, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo era stato sorpreso, intorno la mezzanotte, dai residenti di un condominio a. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

