Sorpreso con la droga nella tasca dei pantaloni

Casertanews.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 48enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata nel corso della mattinata di oggi (16 ottobre) a Casal di Principe.I militari della locale Stazione Carabinieri, a seguito di un servizio di polizia giudiziaria, hanno tratto in arresto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Monte di Procida, sorpreso con droga nelle tasche e nelle mutande: arrestato 28enne - È quello che i carabinieri della stazione di Monte di Procida hanno rinvenuto addosso ad un 28enne del posto, già noto alle ... Da ilmattino.it

Sorpreso mentre cede droga a un minorenne - I Carabinieri di Perugia e della Stazione di Castel del Piano hanno notato il 22enne, già gravato da precedenti di polizia, ... rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sorpreso Droga Tasca Pantaloni