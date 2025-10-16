Sorpreso con la droga e arrestato

Casertanews.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trovato con la droga dai carabinieri. Finisce nei guai un 37enne di Lusciano, intercettato dai carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta nel corso della notte.I militari dell'Arma, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze. 🔗 Leggi su Casertanews.it

