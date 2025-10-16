Sorpreso a spacciare cocaina per strada arrestato 33enne albanese In casa 21mila euro in contanti

I Carabinieri del Radiomobile di Città di Castello hanno arrestato un 33enne albanese, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L’arresto è avvenuto a Cinquemiglia di Città di Castello dove i militari, impegnati in un normale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondisci con queste news

#Niscemi (Cl): sorpreso a spacciare all’interno di una scuola, arrestato 21ennehttps://www.ilmetropolitano.it/2025/10/14/niscemi-cl-sorpreso-a-spacciare-allinterno-di-una-scuola-arrestato-21enne/ #ilmetropolitano - facebook.com Vai su Facebook

#Niscemi (Cl): sorpreso a spacciare all’interno di una scuola, arrestato 21ennehttps://www.ilmetropolitano.it/2025/10/14/niscemi-cl-sorpreso-a-spacciare-allinterno-di-una-scuola-arrestato-21enne/ #ilmetropolitano - X Vai su X

Sorpreso a spacciare cocaina a Nuvolera, arrestato 40enne - L’uomo, residente a Bedizzole, è stato sorpreso in un parcheggio proprio mentre cedeva due dosi. Secondo giornaledibrescia.it

Roma, due quintali di cocaina da spacciare nascosti in un appartamento a Tor Vergata. Il narcotrafficante: «Non avevo soldi» - Indagini per trovare il collegamento con i clan albanesi che riforniscon ... Segnala roma.corriere.it

Jesi: pusher in manette, aveva 60 grammi di cocaina pronta per lo spaccio in strada - In casa aveva un panetto da 50 grammi di cocaina, bilancino, sostanze da taglio e due coltelli nascosti nell’astuccio degli occhiali. Come scrive centropagina.it