Sorpresa incredibile per Silvia Toffanin a This is me | Scusaci tanto…

Tvzap.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

News tv. “Scusaci tanto.”. Silvia Toffanin gelata: entra a sorpresa in studio e tutti a bocca aperta – This Is Me ha inaugurato la nuova stagione con una puntata scoppiettante, tra musica, ospiti stellari e tanta ironia. Sul palco, nomi come Laura Pausini, Gigi D’Alessio e Christian De Sica hanno regalato momenti di grande spettacolo, ma a rubare la scena è stato Vincenzo De Lucia con la sua comparsa a sorpresa. Nessuno nello studio, tantomeno la stessa Silvia Toffanin, si sarebbe aspettato un simile colpo di scena. “Scusaci tanto.”. Silvia Toffanin gelata: entra a sorpresa in studio e tutti a bocca aperta. 🔗 Leggi su Tvzap.it

sorpresa incredibile per silvia toffanin a this is me scusaci tanto8230

© Tvzap.it - Sorpresa incredibile per Silvia Toffanin a “This is me”: “Scusaci tanto…”

Altre letture consigliate

sorpresa incredibile silvia toffaninChe tonfo per Silvia Toffanin, ascolti tv bassi per This is me: un vero insuccesso, Montalbano stravince! - Ascolti tv davvero deludenti per This is me di Silvia Toffanin: lo show di Canale 5 è stato battuto da Montalbano. donnapop.it scrive

sorpresa incredibile silvia toffaninLaura Pausini ospite a This is me? Colpaccio di Silvia Toffanin/ L’indiscrezione bomba sulla nuova edizione! - Silvia Toffanin mette a segno un colpo clamoroso in vista della nuova edizione di This is me: Laura Pausini ospite? Come scrive ilsussidiario.net

This is me, le pagelle della prima serata: Laura Pausini forza della natura (9,5), Ibrahimovic inedito (8) - Silvia Toffanin riporta in tv un racconto di emozioni e leggerezza, dove tutto funziona anche con il volume basso e la regia del sorriso ... dilei.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sorpresa Incredibile Silvia Toffanin