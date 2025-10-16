Sorpresa incredibile per Silvia Toffanin a This is me | Scusaci tanto…
News tv. “Scusaci tanto.”. Silvia Toffanin gelata: entra a sorpresa in studio e tutti a bocca aperta – This Is Me ha inaugurato la nuova stagione con una puntata scoppiettante, tra musica, ospiti stellari e tanta ironia. Sul palco, nomi come Laura Pausini, Gigi D’Alessio e Christian De Sica hanno regalato momenti di grande spettacolo, ma a rubare la scena è stato Vincenzo De Lucia con la sua comparsa a sorpresa. Nessuno nello studio, tantomeno la stessa Silvia Toffanin, si sarebbe aspettato un simile colpo di scena. “Scusaci tanto.”. Silvia Toffanin gelata: entra a sorpresa in studio e tutti a bocca aperta. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Altre letture consigliate
Dopo aver battuto il Montenegro per 4-0, le Isole Faroe domenica hanno battuto a sorpresa anche la Repubblica Ceca e adesso sognano una qualificazione mondiale che avrebbe dell’incredibile. - facebook.com Vai su Facebook
L'incredibile #Benin, la Nazionale che a sorpresa può qualificarsi al Mondiale 2026: a Porto-Novo si fa la storia - X Vai su X
Che tonfo per Silvia Toffanin, ascolti tv bassi per This is me: un vero insuccesso, Montalbano stravince! - Ascolti tv davvero deludenti per This is me di Silvia Toffanin: lo show di Canale 5 è stato battuto da Montalbano. donnapop.it scrive
Laura Pausini ospite a This is me? Colpaccio di Silvia Toffanin/ L’indiscrezione bomba sulla nuova edizione! - Silvia Toffanin mette a segno un colpo clamoroso in vista della nuova edizione di This is me: Laura Pausini ospite? Come scrive ilsussidiario.net
This is me, le pagelle della prima serata: Laura Pausini forza della natura (9,5), Ibrahimovic inedito (8) - Silvia Toffanin riporta in tv un racconto di emozioni e leggerezza, dove tutto funziona anche con il volume basso e la regia del sorriso ... dilei.it scrive