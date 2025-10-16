Sorprende il ladro mentre rovista nella sua microcar venendo aggredito e derubato | 21enne arrestato

Anconatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FABRIANO – Era stato scoperto dal proprietario della minicar dove stava rovistando e lo ha aggredito derubandolo, ma è stato intercettato dai militari e fermato. Nella serata di ieri, i carabinieri di Fabriano hanno proceduto all’arresto in flagranza di un 21enne tunisino, pluripregiudicato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

