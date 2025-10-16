Sorprende il ladro mentre rovista nella sua microcar venendo aggredito e derubato | 21enne arrestato
FABRIANO – Era stato scoperto dal proprietario della minicar dove stava rovistando e lo ha aggredito derubandolo, ma è stato intercettato dai militari e fermato. Nella serata di ieri, i carabinieri di Fabriano hanno proceduto all’arresto in flagranza di un 21enne tunisino, pluripregiudicato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ladro con una bussola morale? A Beaverton, in Oregon, un uomo ha rubato un’auto lasciata accesa fuori da un supermercato — ma a metà della fuga ha notato qualcosa di sconvolgente: c’era un bambino di 4 anni sul sedile posteriore! Si è subito gir - facebook.com Vai su Facebook