Sono io la sua donna! Choc allo stadio becca il marito con l’amante sugli spalti | finisce malissimo

Quello che doveva essere un tranquillo pomeriggio di sport si è trasformato in una vera e propria scena da telenovela, con il calcio che per qualche minuto è passato in secondo piano rispetto al dramma sentimentale consumatosi sugli spalti. È accaduto allo stadio Ilha do Retiro di Recife, in Brasile, poco prima dell’inizio della partita tra Sport Recife e Ceará SC, valida per la 28ª giornata del campionato nazionale. Mentre i giocatori si preparavano a entrare in campo, l’attenzione dei tifosi si è spostata su qualcosa di decisamente più insolito e spettacolare. Un video, diffuso in poche ore su tutti i social, mostra una donna che indossa la maglia della squadra ospite e che, visibilmente agitata, si aggira tra le file di sedili cercando qualcuno con lo sguardo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

