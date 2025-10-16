Sono in arrivo le comete Lemmon e Swan | come e quando vederle anche a occhio nudo

Il cielo di questo autunno sarà eccezionalmente generoso per gli appassionati di fenomeni spaziali. È infatti in arrivo un doppio spettacolo, con il passaggio di due comete, una abbastanza brillante da farsi vedere a occhio nudo. I loro nomi sono: C2025 A6 Lemmon, la vera primadonna, e C2025 R2. 🔗 Leggi su Today.it

Comete Lemmon e Swan visibili in Italia, quando vederle in diretta e come: le previsioni di luminosità - Le due comete C/2025 A6 (Lemmon) e C/2025 R2 (Swan) continuano a migliorare in luminosità e stanno per regalare uno spettacolo magnifico nel cielo di ... Lo riporta fanpage.it

La cometa Lemmon torna dopo mille anni e brilla nei nostri cieli, quando e come vederla - Il suo ultimo passaggio avvenne più di un millennio fa e il prossimo non sarà osservabile fino al quarto ... Come scrive vicenzatoday.it

Doppio spettacolo in cielo, le comete "Lemmon" (la più luminosa dell'anno) e "Swan" stanno per raggiungere il picco di luminosità: ecco quando e come osservarle - Non una, ma addirittura due comete visibili in cielo: è questo lo spettacolo astronomico che attorno al 20- ildolomiti.it scrive