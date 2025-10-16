Sono Hannibal Lecter | gli audio shock di Molinaro prima di uccidere Manuela Petrangeli 

Thesocialpost.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il processo a Gianluca Molinaro, accusato dell’ omicidio aggravato dell’ex compagna e madre di suo figlio, Manuela Petrangeli, prosegue con l’audizione in aula di messaggi audio dall’inquietante contenuto. La cinquantunenne, fisioterapista, fu uccisa con un fucile a canne mozze nel luglio del 2024 a Casetta Mattei, alla periferia di Roma. Le parole registrate, inviate da Molinaro a Petrangeli tra il 2021 e il 2024, rivelano una escalation di minacce e una psicologia violenta e ossessiva. Una quarantina di queste note audio sono state ascoltate giovedì, 16 ottobre, davanti alla prima corte di Assise nel processo che vede l’uomo imputato per omicidio aggravato dalla premeditazione, stalking, detenzione abusiva di armi e ricettazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

sono hannibal lecter gli audio shock di molinaro prima di uccidere manuela petrangeli160

© Thesocialpost.it - “Sono Hannibal Lecter”: gli audio shock di Molinaro prima di uccidere Manuela Petrangeli 

Leggi anche questi approfondimenti

sono hannibal lecter audioOmicidio Manuela Petrangeli, in aula gli audio choc dell’ex compagno: "Mi vendico, sono Hannibal Lecter” - Una quarantina di queste note audio sono state ascoltate in aula giovedì, 16 ottobre, davanti alla prima corte di Assise nel processo che vede imputato Molinaro. Lo riporta tg.la7.it

Hannibal Lecter: il migliore villain di sempre? - È questo il caso di Hannibal Lecter, il famoso serial killer nato dalla penna di Thomas Harris, che nel corso delle sue varie apparizioni ... Riporta esquire.com

Ritorna Hannibal: la serie tv del noto serial killer - La serie ispirata ai romanzi di Thomas Harris arriva su Amazon Prime Video dal primo marzo In tutta la sua ... Lo riporta ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Sono Hannibal Lecter Audio