Sono Hannibal Lecter | gli audio shock di Molinaro prima di uccidere Manuela Petrangeli 

Il processo a Gianluca Molinaro, accusato dell' omicidio aggravato dell'ex compagna e madre di suo figlio, Manuela Petrangeli, prosegue con l'audizione in aula di messaggi audio dall'inquietante contenuto. La cinquantunenne, fisioterapista, fu uccisa con un fucile a canne mozze nel luglio del 2024 a Casetta Mattei, alla periferia di Roma. Le parole registrate, inviate da Molinaro a Petrangeli tra il 2021 e il 2024, rivelano una escalation di minacce e una psicologia violenta e ossessiva. Una quarantina di queste note audio sono state ascoltate giovedì, 16 ottobre, davanti alla prima corte di Assise nel processo che vede l'uomo imputato per omicidio aggravato dalla premeditazione, stalking, detenzione abusiva di armi e ricettazione.

