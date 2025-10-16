Sonic Rumble arriva a novembre | SEGA promette l’esperienza definitiva

SEGA ha confermato che Sonic Rumble debutterà a novembre 2025 su PC (Steam), iOS (App Store) e Android (Google Play). Le pre-registrazioni sono già aperte e, secondo lo studio, il gioco offrirà un’esperienza completamente rinnovata rispetto alla versione di prova. Dopo mesi di sviluppo aggiuntivo, SEGA ha integrato numerosi back della community, puntando a creare la miglior esperienza competitiva mai vista in un titolo arcade dedicato a Sonic. Un gameplay più profondo e competitivo. La nuova versione introduce abilità iconiche che permettono di ostacolare gli avversari e di sfruttare il terreno di gioco in modo strategico. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Sonic Rumble arriva a novembre: SEGA promette l’esperienza definitiva

