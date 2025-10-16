Sonego batte Kovacevic e vola ai quarti

Periodicodaily.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Lorenzo Sonego batte lo statunitense Aleksandar Kovacevic, n. 69 del mondo, e vola ai quarti di finale dell'Atp di Stoccolma. L'azzurro, n. 47 Atp, ha passato il turno con il punteggio di 7-6 (3) 6-1 in poco meno di un'ora e mezza di gioco.   —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altre letture consigliate

sonego batte kovacevic volaATP 250 Stoccolma, Lorenzo Sonego nei quarti di finale - Lorenzo Sonego, numero 47 del mondo, ha battuto lo statunitense Aleksandar Kovacevic, numero 69, nel secondo turno dell’ ATP 250 di Stoccolma, con il punteggio di 7- Segnala msn.com

sonego batte kovacevic volaLorenzo Sonego piega in due set Kovacevic e approda ai quarti di finale a Stoccolma - La maledizione della seconda vittoria in fila è stata spezzata da Lorenzo Sonego a Stoccolma. Riporta oasport.it

sonego batte kovacevic volaLorenzo Sonego piega Kovacevic ed è nei quarti a Stoccolma - Il torinese annulla un set point nel primo e si prende i quarti in Svezia Bei segnali e bella vittoria per Lorenzo Sonego negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Stoccolma. Secondo tennisitaliano.it

Cerca Video su questo argomento: Sonego Batte Kovacevic Vola