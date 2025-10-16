Sonego batte Kovacevic e vola ai quarti

(Adnkronos) – Lorenzo Sonego batte lo statunitense Aleksandar Kovacevic, n. 69 del mondo, e vola ai quarti di finale dell'Atp di Stoccolma. L'azzurro, n. 47 Atp, ha passato il turno con il punteggio di 7-6 (3) 6-1 in poco meno di un'ora e mezza di gioco. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altre letture consigliate

Lorenzo Sonego batte 7-6 6-1 Alexander Kovacevic e torna a qualificarsi per dei quarti di finale ATP otto mesi dopo l’ultima volta (Marsiglia contro Humbert). A Stoccolma, nella giornata di domani, si contenderà un posto in semifinale con il vincente del - X Vai su X

STOCCOLMA: ESORDIO VINCENTE PER SONNY Buona la prima per il torinese Sonego: l'azzurro con 6-4, 6-2, batte il britannico Fery qualificandosi così per gli ottavi dove sfiderà Kovacevic. Ai quarti si defila la possibilità di un derby con Matteo Berrettini. - facebook.com Vai su Facebook

ATP 250 Stoccolma, Lorenzo Sonego nei quarti di finale - Lorenzo Sonego, numero 47 del mondo, ha battuto lo statunitense Aleksandar Kovacevic, numero 69, nel secondo turno dell’ ATP 250 di Stoccolma, con il punteggio di 7- Segnala msn.com

Lorenzo Sonego piega in due set Kovacevic e approda ai quarti di finale a Stoccolma - La maledizione della seconda vittoria in fila è stata spezzata da Lorenzo Sonego a Stoccolma. Riporta oasport.it

Lorenzo Sonego piega Kovacevic ed è nei quarti a Stoccolma - Il torinese annulla un set point nel primo e si prende i quarti in Svezia Bei segnali e bella vittoria per Lorenzo Sonego negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Stoccolma. Secondo tennisitaliano.it