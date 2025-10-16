Sondrio | terminata la riasfaltatura del primo tratto di via Lusardi

Sondriotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È un impegno senza soluzione di continuità, con interventi che si susseguono uno dopo l'altro, in città e nelle frazioni: l'amministrazione comunale monitora la situazione, programma i lavori, li finanzia con fondi propri, pubblica i bandi di gara e incarica le imprese esecutrici. La rete viaria. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

