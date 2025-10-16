Sondrio | terminata la riasfaltatura del primo tratto di via Lusardi
È un impegno senza soluzione di continuità, con interventi che si susseguono uno dopo l'altro, in città e nelle frazioni: l'amministrazione comunale monitora la situazione, programma i lavori, li finanzia con fondi propri, pubblica i bandi di gara e incarica le imprese esecutrici. La rete viaria. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
? Gli 11 titolari scesi in campo ieri sera nel recupero della 2° giornata contro Nuova Sondrio Calcio terminata 2-2 Reti azzurro-blu firmate da Tarca e Bertolini - facebook.com Vai su Facebook
Interventi di manutenzione: completata la riasfaltatura del primo tratto di Via Lusardi a Sondrio - Dopo settimane di lavoro, è terminata la riasfaltatura del primo tratto di via ... Da radiotsn.tv
Terminata la riasfaltatura del primo tratto di via Lusardi a Sondrio - È un impegno senza soluzione di continuità, con interventi che si susseguono uno dopo l'altro, in città e nelle frazioni: ... Lo riporta valtellinanews.it