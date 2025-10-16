Sondaggi politici Fratelli d'Italia primo al 31% distanti Pd e M5s | chi prende più voti
FdI è primo al 31%, seguito da Pd, al 22,5% e M5s, al 10,9%. FI supera (di poco) la Lega. Ecco cosa dice l'ultimo sondaggio Only numbers per Porta a Porta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
